Koh Lanta 2020 : malaise de Brice, twerk d'Hadja... pourquoi la prod a coupé des scènes au montage

Alors que la saison de Koh Lanta, les 4 Terres est en cours de diffusion sur TF1, plusieurs candidats ont dévoilé quelques scènes qui ont été coupées au montage. Ainsi, dans un live Instagram, Brice a révélé avoir fait un malaise après l'épreuve de confort de la malle ficelée, diffusée lors de l'épisode vendredi dernier : "Cette épreuve était hyper compliquée. Sur l'aller, ça s'est à peu près bien passé, mais sur le retour je tombe dans l'eau comme si on m'avait tiré dans les pattes. Et en fait je me suis évanoui et je me réveille quelques secondes après grâce à l'eau. C'est hyper impressionnant car c'est la première fois de ma vie que je m'évanouis", confiait-il, précisant que ce malaise n'avait pas nécessité l'intervention du médecin, d'où le fait que la production ait décidé de le couper au montage.

Plus tôt, Hadja révélait quant à elle avoir twerké de joie lors du départ d'Adrien. "Ce qu'on ne voit pas dans l'épisode, ils l'ont coupé au montage, mais j'ai twerké, tellement j'avais du mal avec lui sur l'île. C'est vraiment de trop et je regrette.". Pourquoi alors autant de scènes coupées ?

Pourquoi la prod de Koh Lanta a-t-elle décidé de couper des scènes

Ce mardi 20 octobre 2020 dans TPMP, Gilles Verdez a donné une explication : "Cette saison ils ont énormément coupé. Il y a énormément de scènes qui ont été filmées et qui n'ont pas été diffusées. Il y a par exemple un twerk de Hadja, cette blessure... En fait, dans le montage final, ils ont essayé de faire une émission plus lisse et familiale." Géraldine Maillet a précisé : "Ils font attention depuis le décès de Gérald Babin en 2013, quelques jours après le suicide du médecin, de ne pas montrer, vis à vis des assurances, que les candidats, à cause d'un manque de sommeil, de nourriture, peuvent flancher."