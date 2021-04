Hervé (Koh Lanta 2021) éliminé : "Magali est la seule fautive, alors que je l'ai toujours défendue"

Il s'en est passé des choses dans le nouvel épisode de Koh Lanta 2021 ! Alors non, Aurélien n'a pas fait son grand retour après son élimination. Les téléspectateurs ont notamment assisté à l'épreuve mythique des ambassadeurs avec une petite nouveauté cette année : l'ambassadeur secret, qui était Laure grâce à son arme secrète. La candidate s'est alors retrouvée face à Maxime et Vincent pour décider du candidat ou de la candidate à éliminer. Leur choix s'est finalement porté sur Frédéric. A ce moment, Hervé a bien senti qu'il était en danger.

Hervé réagit à son élimination de Koh Lanta 2021

Arnaud a donc pris le risque de lui donner son collier d'immunité pour le sauver sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Malheureusement, ce dernier a commis une grosse boulette en révélant sa stratégie avec Hervé à Magali puisqu'elle est partie tout répéter aux Jaunes. Un changement de camp qui a permis à Thomas, Matthieu et les autres Oro de mettre à jour leur stratégie et de répartir leurs votes entre Arnaud et Hervé afin d'éliminer l'un d'entre eux. Ils ont aussi pu compter sur le soutien de Maxine et Laure lors du conseil. Et comme Hervé a décidé de rendre à Arnaud son collier d'immunité, c'est lui qui est parti.

Hervé s'attendait à son départ, mais pas vraiment à la trahison de Magali : "Si Magali n'avait pas dit que j'avais ce collier, on serait toujours dans l'aventure. La seule personne fautive c'est elle, alors que je l'ai toujours défendue. Et elle me met un coup de couteau dans le dos au moment où il ne fallait pas. Sinon le plan marchait, jusqu'à ce que certains me la fasse à l'envers. Mais au moins j'ai ma conscience en sortant !", explique-t-il à Télé Loisirs.

"Maxine et Laure ont trouvé des excuses pour nous éliminer"

Hervé réagit ensuite à la vengeance de Maxine et Laure contre la stratégie des garçons de l'équipe rouge dans Koh Lanta, les armes secrètes : "Il n'y avait pas de stratégie en place. Là encore ce sont des excuses qu'elles ont trouvées pour nous éliminer (...) La seule stratégie c'était d'avancer tous ensemble (...) Que ce soit des filles ou des garçons, le question ne se pose pas ! Et puis je veux préciser une chose : ce ne sont pas les garçons qui ont éliminé des filles mais les garçons ET les filles. Si je me souviens bien, Laure et Maxine ont éliminé les deux filles (Candice et Magali, ndlr) sans notre aide... Donc après c'est facile de jouer les Calimero ou de mettre la balle dans son camp !"