Aurélien (Koh Lanta 2021) de retour... mais chez les rouges ? Il réagit ENFIN à la rumeur (itw)

Aurélien (Koh Lanta 2021) avoue que le foulard rouge "a fait couler beaucoup d'encre"

Le vendredi 9 avril 2021, Aurélien a été éliminé de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes sur TF1. L'aventurier a accordé une interview à PRBK pour se confier sur son départ, son aventure mais a aussi teasé des projets, dont un avec Gabin. Et Aurélien nous a aussi répondu au sujet des rumeurs sur son retour dans l'émission animée par Denis Brogniart. Car lors d'un live Instagram avec Denis Brogniart, l'ex chef des jaunes a bu dans une gourde avec un foulard rouge et non jaune. Alors le candidat sera-t-il de retour dans le jeu de survie ce vendredi 16 avril 2021 sur TF1, mais chez les rouges ? Aurélien nous a confirmé que cette histoire "a fait couler beaucoup d'encre" sur les réseaux. Et il a commencé par nous donner "une réponse très très simple, qui tient en 2 mots : réponse vendredi".