Aurélien (Koh Lanta 2021) tease ses projets, dont "un avec Gabin" (interview)

Aurélien nous a ensuite raconté : "J'ai beaucoup de projets sportifs", dont "faire des défis communs avec Gabin, avec qui je me suis retrouvé sur le côté sportif". Et "même s'il est clairement très au-dessus de moi parce que c'est vraiment un athlète hyper complet", Aurélien est impatient de pouvoir dévoiler leur projet en commun aux fans de Koh Lanta. "C'est un type beaucoup plus humble que moi" a-t-il aussi précisé en riant, à propos de Gabin, qui nous a confié ne pas avoir confiance en lui.

L'aventurier a aussi un projet avec une marque et d'autres idées en tête

Et ce n'est pas tout. Aurélien a également bien d'autres projets en préparation. "Je vais travailler avec la marque dont je suis ambassadeur pour le jet surf" nous a-t-il indiqué, avec des "gros défis". "Je peux pas en dire plus non plus pour l'instant mais ça devrait aussi arriver rapidement" a-t-il ajouté.