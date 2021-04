Gabin (Koh Lanta 2021) savoure les compliments : "J'ai très peu confiance en moi" (interview)

Gabin (Koh Lanta 2021) : "Je suis juste Gabin, un mec qui fait du sport, un peu paumé, qui a grandi à la campagne"

Dans Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes), Gabin a quitté l'aventure dans l'épisode diffusé ce vendredi 9 avril 2021 sur TF1. Suite à une blessure au genou, l'aventurier a en effet été forcé de partir de l'émission présentée par Denis Brogniart. Un départ suite à un abandon médical donc, qui a attristé de nombreux téléspectateurs. Le BG de l'équipe rouge était très soutenu pour ses exploits sportifs et sa bonne mentalité. En interview pour PRBK, il nous a cependant avoué ne pas penser la même chose que l'image qu'il renvoie.

Recevoir des messages de soutien et des compliments sur ses abdos et ses muscles, "ça fait toujours plaisir" a-t-il avoué. Mais "je me trouve pas physiquement bien personnellement, j'ai très peu confiance en moi". En effet, malgré les tablettes de chocolat et un physique sportif, Gabin n'a pas confiance en lui. Et même s'il est de plus en plus suivi par les fans de Koh Lanta sur les réseaux, il se sent toujours le même, loin de la célébrité : "Je suis juste Gabin, un mec qui fait du sport, un peu paumé, qui a grandi à la campagne".