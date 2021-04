Aurélien (Koh Lanta 2021) : "Les gens confondent melon et confiance en soi" (interview)

Aurélien a souligné que "certains ont un petit peu de mal", parce que "celui qui en fait trop, il est perçu comme celui qui veut se tirer la couverture à lui", c'est très "franco-français". "On a du mal avec les gens qui courent partout parce que peut-être aussi, pour certains, ça leur renvoie l'image de leur propre inefficacité" a-t-il précisé. L'aventurier de Koh Lanta 2021 a ensuite indiqué qu'il y a eu une "incompréhension" avec les autres jaunes. "On s'est vraiment mal compris" parce que "j'ai toujours oeuvré pour l'équipe".

Concernant la trahison de Thomas, Aurélien a essayé d'imaginer l'inverse et ne se serait pas vu le trahir. "Si j'avais dû trahir Thomas pour me sauver, ça aurait été très compliqué. Je ne crois pas que je l'aurais fait" nous a-t-il affirmé.

"J'ai le blocage facile, je ne suis pas du tout sur Instagram pour me faire insulter"

Quant aux haters sur les réseaux, Aurélien s'en moque, ça ne l'atteint pas. "J'ai le blocage facile, je ne suis pas du tout sur Instagram pour me faire insulter ou autre, je suis vraiment là pour essayer de partager des ondes positives" a-t-il rappelé. Donc "si ça ne plaît pas, tant pis pour eux", "vous ne m'appréciez pas parce que j'ai une grande gueule ? Pas de soucis". "Certains confondent melon et confiance en soi", "je sais ce que je vaux, je connais mes qualités mais aussi mes défauts" a-t-il ajouté, parce que "les gens qui ont le melon, ils vont vous dire qu'ils sont parfaits". Des défauts "j'en ai des wagons" a-t-il reconnu, mais "je vais pas me cacher derrière cette fausse modestie".

Aurélien avoue qu'il était dans la saison annulée de Koh Lanta

L'aventurier nous a confié qu'il faisait partie des candidats de la saison annulée de Koh Lanta. Comment a-t-il fait pour être repêché par la production de l'émission ? Il a tout simplement repassé un "casting classique" et a fait partie des aventuriers de la saison annulée retenus pour Koh Lanta, les Armes Secrètes.

Il se confie sur sa fille : "ça a été incroyable de voir ses yeux quand elle me voit dans le générique"

Aurélien s'est aussi confié sur sa fille, qu'il a récemment dévoilée en photo sur son compte Instagram pour lui déclarer tout son amour. "Elle a 2 ans donc elle comprend ne pas tellement" nous a avoué le papa, mais "ça a été incroyable de voir ses yeux quand elle me voit dans le générique du tout début avant d'aller se coucher. Elle me regarde, très surprise, en me disant : 'C'est toi papa'". Du coup, "je garde tous les épisodes pour pouvoir lui montrer plus tard".