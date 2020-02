Koh Lanta 2020 : deux candidats de la saison annulée font partie du casting de cette année

Alors que les candidats étaient en plein tournage de Koh Lanta, ils ont vu leur aventure écourtée après que Candide Renard a accusé Eddy Guyot d'attouchements sexuels. Les aventuriers sont rentrés en France tandis qu'une enquête a été ouverte. Elle est toujours en cours, le procès n'a d'ailleurs toujours pas eu lieu. Pour le moment, Eddy Guyot est présumé innocent. En attendant la décision de la justice, Alexia Laroche-Joubert révèle que deux participants de la saison annulée ont pu retenter leur chance dans Koh Lanta 2020, diffusée à partir du 21 février 2020.

"On ne leur a pas donné pour instruction de ne pas le dire"

Ils sont donc au casting de la nouvelle édition : "Comme vous le savez, on s'était engagés à les recevoir et à se dire que c'était possible de les dispatcher sur de futures saisons. On tient notre promesse. Cela n'a eu aucune conséquence sur l'aventure. Ils ne faisaient pas partie des mêmes équipes sur le précédent", explique la productrice de l'émission de TF1 en interview avec Télé Loisirs.

Alexia Laroche-Joubert confie ensuite : "ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient le dire. On ne leur a pas donné pour instruction de ne pas le dire. Vous pouvez supposer de la stratégie qu'ils ont adoptée." L'identité des deux candidats sur les 14 reste un mystère.