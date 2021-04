Koh Lanta 2021 : les internautes choqués par la stratégie machistes des rouges, Laure réagit

Laure (Koh Lanta 2021) a réagi à la stratégie machiste des hommes rouges

Alors que Maxine et Laure auront bientôt Magali de nouveau dans Koh Lanta 2021, les deux aventurières qui ont découvert la stratégie machiste de leurs coéquipiers étaient également sous le choc. Laure a réagi à Télé Loisirs : "Les stratèges sur le camp ce sont Hervé et Frédéric. On l'avait compris dès le début avec Maxine. Jonathan et Arnaud les ont suivis car ils avaient compris que, étant des garçons, leur place était confortable. Le coup de Candice on l'avait fait pour leur montrer qu'ils pouvaient nous faire confiance à 100% car tout le monde voulait l'éliminer".

"Je n'ai aucun regret car Candice nous pesait beaucoup sur le mental. Et puis c'était vraiment une manière, pour Maxine et moi, de montrer aux garçons qu'il n'y avait pas d'opposition à avoir avec les filles. Peut-être naïvement car on ne pensait pas qu'après ça, on allait encore avoir cette épée au-dessus de la tête" a précisé Laure, mais "ça nous a ouvert les yeux". Et celle qui fait partie des candidats de Koh Lanta 2021 a ajouté : "On se dit qu'il faut faire tomber Frédéric et Hervé et on entre dans un Girl Power pour ne pas se laisser faire !".