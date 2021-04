Candice (Koh Lanta 2021) éliminée après avoir été trahie : "J'éprouve un sentiment d'injustice"

Cela fait 20 ans que Koh Lanta existe et pourtant, on arrive toujours à être surpris et déçu par cette triste réalité : ce ne sont jamais les plus méritants qui vont au bout de l'aventure (poke Teheiura). Nouvelle preuve dans cette édition 2021 "Les armes secrètes", Candice - l'une des meilleures candidates de l'année, a été éliminée à la suite d'une trahison de la part de Maxine et Laure, deux coéquipières qu'elles considéraient comme des alliées.

Une élimination décevante

De quoi décevoir l'aventurière ? Absolument. Au micro de Télé-Loisirs, Candice confesse qu'elle avait pour ambition d'aller au bout du jeu en exploitant toutes ses qualités, "Ca a été une énorme déception. J'étais très frustrée de ne pas aller plus loin dans l'aventure. J'avais beaucoup plus de capacités que ça. Je n'étais pas venue pour faire de la survie à la base. Je peux la pratiquer quand je veux, puisque c'est mon métier."

Puis, la candidate le rappelle, "J'étais vraiment venue pour l'aventure humaine, le challenge sportif, et stratégique aussi, même si le type de stratégie dont j'ai été victime ne fait pas partie de mes valeurs. J'éprouve un sentiment d'injustice, aussi, parce que j'ai vraiment donné le maximum à mon équipe. C'est dur, cette sortie !"

"J'avais envie de leur faire confiance"

Toutefois, Candice reste fair-play et n'arrive pas totalement à en vouloir à Maxine et Laure. Si elle n'hésite pas à leur envoyer un petit tacle, "Je ne m'attendais pas à ce qu'elles me fassent ça, par rapport aux valeurs qu'elles voulaient véhiculer", elle souhaite néanmoins rappeler que Koh Lanta "reste un jeu". De fait, elle ne peut donc pas "les marquer au fer rouge" pour leur trahison.

A dire vrai, elle s'en veut même tout autant d'avoir mal joué le coup en révélant avoir déniché un collier d'immunité, "j'avais envie de croire en l'être humain et de leur faire confiance" qu'elle est impressionnée par l'audace de cette stratégie, "Quand je suis sortie, c'est l'une des premières choses que j'ai dite : d'un point de vue stratégique, elles ont été excellentes. Elles ont été très fortes." Elle l'a ensuite précisé, "Si elles ont réussi à dormir sur leurs deux oreilles derrière, elles ont tout gagné."

Tout gagné, ou presque. Suite à la diffusion de l'émission, Maxine et Laure se retrouvent désormais sous le feu des critiques de la part des téléspectateurs...