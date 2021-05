Vincent (Koh Lanta 2021) a déposé son expression "I don't want this" !

Après le cultissime "Y a le mec à Milla", une autre expression est en train de faire le buzz : le "I don't want this" de Vincent de Koh Lanta 2021 ! Comment oublier ce moment déjà emblématique ! Le candidat a sorti cette punchline magique lorsqu'il recevait des coups de pression de la part de Shanice et Thomas pour suivre leurs votes. Au final, Vincent s'est rebellé et a participé à l'élimination de Shanice, puis à celle de Myriam la semaine d'après. Certains internautes l'ont rapidement félicité avant de partager en boucle son expression en anglais.

Vincent dépose l'expression "I don't want this"

Une expression que Vincent a d'ailleurs décidé de déposer : "Je l'ai déposée il y a quelques jours. J'ai vu avec mon avocat pour justement faire toutes les procédures pour que ce soit déposé", explique-t-il à LCI avant de confier qu'aucune de ses punchlines n'était préparée : "Ce n'est pas bossé, c'est au contraire bien improvisé. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours (...) J'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont à l'international. Du coup, je parle beaucoup anglais et je pense que ça me rattrape. C'est ce qui fait que je peux m'exprimer avec des expressions en anglais."