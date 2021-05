Myriam (Koh Lanta 2021) éliminée : "Je n'ai absolument aucune leçon de morale à recevoir"

Alors que l'équipe jaunes est arrivée en supériorité numérique à la réunification, les cartes du jeu ont été complètement redistribuées lorsque Vincent a décidé de participer à l'élimination de Shanice, après le départ de Mathieu. Suite à cette trahison, Lucie et Laëtitia se sont elles aussi ralliées aux rouges, ne supportant plus d'être mis à l'écart par Myriam et Thomas et de ne pas être écoutées. C'est donc Myriam qui a été éliminée lors du dernier conseil de Koh Lanta 2021.

"Ça me fait rire quand on dit que je suis un tyran"

Un choc pour la candidate qui ne se pensait pas forcément en danger. Elle a surtout eu une grosse surprise en découvrant les reproches de Magali, Lucie et Laëtitia au moment de son départ : "L'élimination en elle-même est surprenante, oui. Mais ce qui l'est d'autant plus, ce sont toutes ces choses qui m'ont été reprochées, et dont on ne m'avait jamais fait part avant (...) Ça me fait rire quand on dit que je suis un tyran... Je ne suis pas un monstre !", confie Myriam, qui serait en couple avec Thomas depuis la fin du tournage, en interview avec Télé Loisirs.

L'aventurière précise quand même : "Je n'ai absolument aucune leçon de morale à recevoir de ce type de personnes. Donc, ça ne me dérange pas (...) Je n'ai jamais donné de leçons de morale à qui que ce soit, à part peut-être de reprocher aux gens de ne pas avoir confiance en eux... Je ne suis ni assistante sociale, ni psychologue. Ce n'est pas mon rôle."

Myriam réagit au changement de camp de Lucie et Laëtitia

Myriam révèle aussi à Télé Star que ses rapports avec Lucie et Laëtitia ne se sont pas améliorées depuis la fin de Koh Lanta 2021 (ou Koh Lanta, Les Armes Secrètes) : "Je comprends qu'elles soient frustrées, mais en aucun cas c'est de ma faute. Personne ne les a empêchées de s'épanouir sur le camp. Si j'ai été capable de créer des affinités, tout le monde en est capable (...) Non, ni elle n'y moi n'avons cherché à avoir d'explications. Je préfère tourner la page, je n'ai pas envie de revenir dessus." L'équipe jaune n'existe donc plus. Après Mathieu, Shanice et Mathieu, Thomas sera-t-il le prochain sur la liste ?