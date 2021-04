Mathieu (Koh Lanta 2021) : "Il n'y a jamais eu de quatuor" (Interview)

Purebreak : Tu es parti de Koh Lanta 2021 à cause d'une pénalité, tu t'en es voulu après ta défaite sur l'épreuve d'immunité ?

Mathieu : Non, je ne m'en suis pas voulu parce que j'ai tenu au maximum. Je ne pensais jamais tenir autant de temps sur cette épreuve-là. Et puis, Thomas est tombé juste après moi, donc au final, même si j'avais tenu plus longtemps, Jonathan aurait fait exactement le même choix, me mettre face à Thomas. Je savais que mon heure était venue. Par contre, je m'attendais plus à un double vote contre moi, je ne pensais pas que ça allait être un duel.

Le but a toujours été d'aller jusqu'au bout entre jaunes

Tu penses que tu partais avec un désavantage ?

Les épreuves statiques ce n'est pas du tout mon truc. C'est clairement mon point faible et là, il fallait rester concentré, mais comme j'ai la bougeotte... À un moment donné, j'ai glissé. J'ai essayé de me rattraper, mais avec les chaussures mouillées, je suis tombé.

Comment as-tu vécu ton élimination sans passer par le conseil ?

Je l'ai plutôt bien vécue. Après, c'est paradoxal parce que je me suis battu contre mon ami de l'aventure, Thomas, mais la fin reste quand même magnifique. C'était un duel entre frères, on s'est battu jusqu'au bout. Et puis, personne n'a éteint mon flambeau, mon nom n'a jamais été mis dans l'urne lors d'un conseil. Je suis donc parti la tête haute.

Comment expliques-tu que votre quatuor ait fait peur alors qu'il n'était pas forcément en danger ?

Quand tout le monde me parle de quatuor, ça me fait rire parce qu'il n'y a jamais eu de quator. Après oui, j'avais plus d'affinités avec certaines personnes, mais avec nous, il y a toujours eu Vincent et Flavio. Par la force des choses, je suis devenu très proche de Thomas et Myriam de Shanice, mais le but a toujours été d'aller jusqu'au bout entre jaunes. Même avec Lucie et Laëtitia, des personnes avec qui je n'étais pas forcément proches. En plus, on était en supériorité numérique. On a rien décidé à quatre.

Vincent a voté Shanice tout en sachant qu'elle était en danger

Comment as-tu réagi face à la trahison de Vincent envers Shanice, qui reçoit beaucoup de critiques depuis ?

J'ai forcément très mal réagi parce que pour moi, c'est une trahison. Il faut arrêter de chercher des excuses. Après, Vincent reste quelqu'un que j'adore. Je pense qu'il a des valeurs et il l'a montré aux ambassadeurs. Grâce à lui, Frédéric et Hervé sont partis. Ok, il ne voulait pas voter contre Laure pour respecter sa parole, mais il ne faut pas oublier qu'il avait aussi donné sa parole aux jaunes depuis le début. Il pouvait très bien voter contre Magali, mais non, il a voté Shanice tout en sachant qu'elle était en danger.

Tu t'attendais à un tel retournement de situation après ton départ ?

Pas du tout. Après mon départ, je m'attendais à ce que les jaunes prennent un coup, mais qu'ils se relèvent très vite. Je savais qu'on était très soudés comme on a connu pas mal de galères en début d'aventure. C'est ce qui a fait notre force. Du coup, quand je vois Shanice arriver, je me dis que les problèmes commencent.

Shanice nous a confié que ton départ est son pire souvenir de l'aventure, ça te touche ?

Énormément. Après, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est une fille tellement remplie de valeurs. Elle a le coeur sur la main, elle reste toujours lucide. En plus, le destin a fait qu'on était un binôme depuis le début. C'est une personne extraordinaire et quand je vois des personnes la lyncher sur les réseaux sociaux alors qu'elles ne tiendraient pas 3 heures dans Koh Lanta...

Myriam, Thomas, Shanice et Flavio resteront des amis

Tes rapports avec Myriam, Thomas et Shanice sont-ils toujours aussi forts ?

Totalement. Ça restera des amis, Thomas, c'est mon frère de coeur, mais il y a aussi Flavio. J'étais vraiment proche de lui, c'était mon compagnon de galère. On a passé des nuits à parler. On l'a peut-être moins vu parce que c'était axé sur mon amitié avec Thomas, mais Flavio a aussi été l'un des piliers de mon aventure. C'est la force tranquille. Hervé et Fred ont impacté mon après Koh Lanta. Je peux compter sur eux et ils peuvent compter sur moi. Ce sont devenus des amis.

Ton fort caractère a parfois énervé les internautes, qu'as-tu envie de leur répondre ?

Je peux les comprendre, ma mère leur dira la première. Ce n'est pas facile au quotidien, mais après, je suis quelqu'un d'authentique. Je suis chiant avec un fort caractère, mais je suis une personne avec des valeurs. Si mes amis ont un problème, je serais le premier présent. En début d'aventure, on m'a pas mal cassé sur les réseaux, mais ça me fait rire plutôt qu'autre chose. Je sais ce que je vaux.

Tu as quand même changé au fil de l'aventure...

J'ai évolué dans le bon sens et je me suis beaucoup apaisé. J'ai compris qu'être tout le temps énervé, ça ne sert pas à grand chose. J'ai vu que je pouvais avancer en étant dans un bon mood. J'ai réussi à prendre plus de recul. Mes coéquipiers m'ont aussi beaucoup aidé, notamment Myriam qui a su utiliser les bons mots avec moi. Après, je garde encore mon côté sanguin, mais disons que ça va mieux.

J'ai perdu 8,5 kilos en tout

Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour toi dans l'aventure ?

Il y a eu un tas de choses, mais le plus dur, ça peut paraître drôle, c'est quand la nuit, je pensais à mes moments passés en Corse. Déjà que je ne dors pas la nuit alors sur Koh Lanta, je n'ai vraiment pas du tout dormi. Du coup, je ne faisais qu'y penser. Je me réveillais et je me disais "c'est long".

Comment s'est passé ton retour en France ?

Ce n'était pas facile surtout le premier mois. Juste le fait de retrouver des gens, les bruits de la ville, c'est compliqué. Après ce qui est bien, c'est qu'une psychologue nous suit et un médecin nous dit quoi manger pour réhabituer notre corps, on n'est pas lâché dans la nature. Il faut se réadapter, mais au final, on y arrive.

Tu as perdu combien de kilos dans l'aventure et les as-tu tous repris ?

J'ai perdu 8,5 kilos en tout. Depuis mon retour, je me suis vraiment remis au sport. Ce qui est paradoxal car avant Koh Lanta, je n'étais pas préparé, mais là-bas, mon côté sportif est ressorti. Maintenant, je suis à fond. Du coup, je n'ai pas repris beaucoup de kilos. Là, je suis à 91 kilos, bien taillé.

Je ne suis pas fermé pour de la télé-réalité

Sur Instagram, tu as dit : "Le loup corse reviendra". Tu as déjà d'autres projets ?

Je sais que de par mon caractère, je vais rebondir quelque part. C'est pour ça que j'ai dit ça. Vous reverrez le loup corse, c'est sûr et certain.

Tu as dit ne pas être fermé pour de la télé-réalité, c'est un univers qui t'intéresse ?

Je ne suis pas fermé pour de la télé-réalité même si mon premier choix reste le cinéma. Après, il faut garder les pieds sur terre, je ne suis personne, ce n'est pas parce que j'ai fait Koh Lanta que ça y est. Aucune porte n'est fermée, ça c'est sûr. Ça dépendra de ce qui viendra à moi.

