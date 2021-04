Mathieu (Koh Lanta 2021) prend la défense de Shanice face aux insultes : "Elle est restée droite"

Alors que les jaunes ont réussi un coup d'éclat en éliminant Hervé et Frédéric, grâce à l'aide de Laure et Maxine, ils ont malheureusement vu leur stratégie se retourner contre eux dans le dernier épisode de Koh Lanta 2021, diffusé le 23 avril sur TF1. Que s'est-il passé ? Mathieu a été éliminé, suite à sa défaite face à Thomas lors d'un duel, tandis que Vincent a décidé de voter Shanice et de la pousser ainsi vers la sortie. Il n'a pas vraiment apprécié qu'elle lui mette la pression pour accorder son vote à la majorité.

"Shanice n'a pas mis à Vincent un couteau sous la gorge"

Vincent s'est donc vengé, ce qui a ravi de nombreux internautes. Ces derniers s'en sont d'ailleurs pris Shanice avec des critiques parfois violentes et des insultes : "Ce n'était pas du tout une menace. J'essayais tellement de le protéger, c'est tellement dommage qu'il ne l'ai pas vu comme ça", a confié la complice de Myriam en interview avec PRBK. De son côté, Vincent a pris la défense de Shanice face aux haters et il n'est pas le seul.

La candidate de Koh Lanta, les Armes Secrètes peut aussi compter sur le soutien de son "frère" d'aventure, Mathieu : "Shanice est restée droite tout au long de l'aventure. En fait, j'ai l'impression que les gens ont du mal avec les personnes droites de nos jours. Pour moi, il y a de moins en moins de personnes droites. Là, Shanice, une personne droite, se fait sortir et lyncher sur les réseaux. Elle a fait quoi ? Elle a prévenu Vincent de faire attention. Elle n'a peut-être pas utilisé les bons mots, mais elle ne lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus", confie Mathieu à PRBK.

"Avant de donner sa parole à Laure et Maxine, Vincent a l'a donnée aux jaunes"

L'aventurier balance ensuite : "Ce qui m'énerve c'est que les gens ne voient pas, que avant de donner sa parole à Laure et Maxine, Vincent a donné sa parole à Shanice et aux jaunes. Il pouvait voter Magali, mais non. Il a clairement éliminé Shanice. C'est son vote qui a tout fait basculer, il faut qu'il assume."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.