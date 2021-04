Vincent (Koh Lanta 2021) défend Shanice face aux insultes : "Elle ne mérite pas cette haine"

Vincent (Koh Lanta 2021) défend Shanice : "Elle avait sa stratégie, j'ai la mienne"

Suite à cette haine envers Shanice sur Twitter, Vincent a défendu la candidate de Koh Lanta 2021 dans une vidéo postée ce samedi 24 avril 2021 dans sa story Instagram. "Je vois tous les messages, des messages haineux et aussi des messages avec des insultes à l'encontre de Shanice. Je voudrais juste vous rappeler que ce n'est qu'un jeu. On est là pour jouer. Shanice avait sa stratégie, j'ai la mienne. On n'était peut-être pas d'accord mais, malgré tout, je pense qu'il faut aussi tempérer les choses" a ainsi expliqué Vincent, avant d'ajouter à propos des haters t des insultes : "Shanice, elle ne mérite pas du tout, mais pas du tout ça. Elle ne mérite pas cette haine que je peux lire".

"Je me mets à sa place, ça doit être assez compliqué" a-t-il souligné, "Donc voilà, si on peut juste tempérer les choses, éviter tout ça. Parce que ce n'est qu'un jeu. On est dans un jeu, on joue. On a tous envie d'aller au bout, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, juste se réguler un petit peu".