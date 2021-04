Mathieu (Koh Lanta 2021) éliminé et prêt pour une télé-réalité : "Ma porte n'est fermée à personne"

De Koh Lanta à la télé-réalité, il n'y a qu'un pas pour certains candidats ! Dans le passé, plusieurs anciens aventuriers se sont tournés vers d'autres émissions comme Inès de la saison 2020 qui a participé à La villa des coeurs brisés 6, Jesta et Benoît que l'on a pu voir dans La Bataille des couples ou bien Dylan Thiry qui a participé à l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour 2 et à La Villa des coeurs brisés, notamment. Un candidat de l'édition 2021 de Koh Lanta va-t-il lui aussi se laisser tenter ?

Mathieu bientôt dans une télé-réalité ? Il ne dit pas non

Mathieu ne dit en tout cas pas non ! Ce vendredi 23 avril, le Corse a été éliminée de Koh Lanta 2021 : lors de l'épreuve d'immunité, il a été le premier à tomber et a dû défendre sa place contre Thomas. Mais pas de chance, Mathieu a perdu et a donc été éliminé sur le champ, sans passer par la case conseil (c'est Shanice qui a ensuite été éliminée par ses camarades). Interrogé par Voici, l'ex-jaune a confié n'être pas fermé à la télé-réalité. Dans un épisode, certains le voyaient déjà dans Les Anges après son énorme coup de gueule contre son équipe. "Comme je dis toujours, ma porte n'est fermée à personne ! Je ne sais pas ce qu'on me proposera." a confié le candidat. Mais son rêve n'est pas forcément d'enchaîner les apparitions à la télé. "J'adore le cinéma, j'aimerais vraiment beaucoup me faire une place dans ce milieu, après je sais que c'est compliqué. On verra ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour." a-t-il confié.

Dans une interview donnée à nos confrères de Purepeople, Mathieu est aussi revenu sur son comportement qui a parfois énervé ses coéquipiers. Et il les comprend ! "Ce n'est pas facile de m'avoir au quotidien donc sur l'île H24, ça doit être compliqué" a-t-il déclaré avec humpur avant d'ajouter : "Je pense aussi que tout le monde s'est attaché à moi parce que jamais mon nom n'a été émis dans une stratégie, personne n'a voté contre moi. Je suis "attachiant". En plus de ça, au fur et à mesure de l'aventure, on voit que je m'améliore."