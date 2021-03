Mathieu (Koh Lanta 2021) très énervé face aux jaunes : son coup de gueule déjà culte fait réagir

Dans le 3e épisode de Koh Lanta 2021, c'est Elodie qui a été éliminée. Il faut dire que l'équipe des jaunes n'a pas vraiment eu de chance et a enchaîné deux défaites consécutives. Mais perdre, ça ne fait pas trop partie du vocabulaire de Mathieu, le Corse très sanguin. Alors autant vous dire que ça a chauffé pour les membres de son équipe.

Mathieu s'énerve contre son équipe

Après l'épreuve de confort perdue, Mathieu nous a lâché le premier gros coup de gueule de Koh Lanta 2021 ! Le candidat n'a pas hésité à s'en prendre directement à ses coéquipiers et à les clasher sans retenue. Juste après l'épreuve, Denis Brogniart a voulu recueillir les impressions du candidat et il n'a pas dû être déçu ! "On n'arrête pas de se vanter qu'on est les bulldozers jaunes mais aujourd'hui on a vu qu'on était une belle bande de brebis à trois pattes." a d'abord lâché Mathieu. Et ce n'est pas fini ! "Y'en a un paquet qui vont devoir se remettre en question. C'est fini le temps où tout le monde est gentil. (...) J'ai la rage ! (...) Chacun va devoir se remuer les méninges et se mettre vraiment dans la compétition à un moment donné" a-t-il aussi lâché. Sympa pour les autres ! Un coup de gueule qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, à moitié amusés et à moitié énervé face à l'attitude du candidat.