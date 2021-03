Elodie (Koh Lanta 2021) éliminée, elle donne de ses nouvelles après sa chute impressionnante

Après les éliminations de Sylviane et de Marie, victime d'une arme secrète (découvrez sa réaction en interview avec PRBK), c'est Elodie qui quitte Koh Lanta 2021. Cette semaine, les Toa (l'équipe jaune) n'ont pas eu beaucoup de chance puisqu'ils ont perdu le jeu de confort et le jeu d'immunité. Un peu fragilisée après sa chute violente dans le 1er prime, Elodie a donc été la cible de ses coéquipiers parmi lesquels on retrouve Thomas et Myriam qui seraient aujourd'hui en couple.

"Je peux comprendre qu'ils pensent que je suis fragilisée par la chute"

Selon Elodie, son impressionnante chute qui lui avait laissé un énorme hématome pourrait être l'une des raisons de son élimination de Koh Lanta. Interrogée par nos confrères de Purepeople, la candidate confie avoir souffert et, même si elle ne l'a pas montré, pense que ses coéquipiers ont pu vouloir la faire partir car elle n'était plus à 100%. Une chose qu'elle accepte d'ailleurs. "Je ne peux pas leur en vouloir. D'ailleurs, Shanice vient me voir dès le matin le jour du conseil pour savoir dans quel état je suis. Ils ont des doutes, et c'est normal." a expliqué l'ex-Jaune.

Elodie s'attendait d'ailleurs à ne pas faire long feu dans l'émission : "Honnêtement, je m'en doutais. Je n'ai pas été vraiment surprise, et puis j'avais déjà fait un conseil, je me savais en danger. Après, forcément j'ai été un peu déçue et nostalgique. Car je pouvais aller plus loin, physiquement et mentalement." a-t-elle déclaré.

Elodie donne de ses nouvelles

Alors, plusieurs mois après le tournage, comment va Elodie ? Toujours auprès de Purepeople, la coach sportive a confié n'avoir eu aucune séquelle. "Je vais très bien. J'ai eu de la chance, je n'ai rien eu du tout de superficiel, rien de cassé non plus. Ma condition physique, mes muscles ont fait que je m'en suis bien sortie." a confié Elodie qui ajoute : "Aujourd'hui, tout va bien : je fais mon sport comme d'habitude, je m'entraîne sans souci." Nous voilà rassurés !