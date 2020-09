Inès (Koh Lanta) annonce sa participation à La Villa des Coeurs Brisés 6 : "Pas de préjugés"

Contrairement aux années précédentes, La Villa des Coeurs Brisés 6 est tournée pour la première fois en France, en Corse pour être plus précis, à cause de la pandémie de coronavirus : "Nous avons un protocole strict de tests des candidats et de quatorzaine. Et nous allons les faire vivre dans un vase assez clos et avec peu d'interactions avec l'extérieur", a expliqué le directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, Xavier Gandon, à Puremédias. Les candidats sont donc restés en quarantaine à l'hôtel avant de commencer l'aventure.

"Je suis un cas à part par rapport aux autres participants"

Les téléspectateurs sont curieux de savoir quels célibataires composent le casting. Il se murmure que Chani (Les Anges 12), Marvin Tillière, Benoît (Les Princes de l'amour), Lou (The Circle France), Mélanie (10 couples parfaits 4), Sarra Khemakhem (Love Island), Kentin (l'ex de Sephora vu dans Les Anges 11) ou encore Julien Guirado participeraient à La Villa des Coeurs Brisés 6. Aucun de ces noms n'a été confirmé pour le moment. Seule Inès, vue dans Koh Lanta 2020, a officialisé sa présence dans l'émission de TFX.

C'est sur Instagram que l'ex-aventurière et infirmière a confié : "Vous allez me retrouver dans La Villa des coeurs brisés. Attention, pas de préjugés, pas de à priori. Je peux vous dire que j'étais comme vous. J'ai rencontré la production, elle est juste topissime. Je suis un cas à part par rapport aux autres participants, sentimentalement parlant. Vous allez le découvrir lors de la diffusion."

"J'ai super peur"

Inès, qui a fait polémique avec son bikini dans Koh Lanta 2020, avoue ensuite être angoissée par ce tournage : "J'ai super peur, mais je sais qu'à travers ce genre de programme, vous allez vraiment voir la personne que je suis vraiment, pas comme dans Koh Lanta. (...) J'ai peur de me clasher parce qu'il y a des délires que je n'aime pas. J'espère que ça va le faire avec le casting et que ça va bien se passer."