Chani (Les Anges 12) au casting de La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

Après Les Anges 12, La Villa des Coeurs Brisés 6 pour Chani ?

Cette année, le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6 n'a pas lieu à l'étranger, mais en France, en raison de la crise sanitaire du coronavirus : "La prochaine saison de La Villa des Coeurs Brisés sera tournée en Corse. Nous avons un protocole strict de tests des candidats et de quatorzaine. Et nous allons les faire vivre dans un vase assez clos et avec peu d'interactions avec l'extérieur", a expliqué le directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, Xavier Gandon, à Puremédias.

Les candidats seraient d'ailleurs déjà en route pour la Corse, mais pour le moment, le casting reste encore confidentiel. Alors, qui seront les célibataires de La Villa des Coeurs Brisés 6 ? Affaire à suivre. En attendant, le compte Instagram @blogueurtvr a balancé que Chani (Les Anges 12) pourrait bien faire partie du casting. L'ex de Virgil n'a pas réagi à cette info, rien n'est sûr pour le moment donc.