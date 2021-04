Shanice (Koh Lanta 2021) éliminée, elle assure ne pas avoir menacé Vincent

Les alliances ne se passent pas tout à fait comme prévu dans Koh Lanta 2021. Si certaines ont été efficaces au début du jeu comme avec l'élimination de Candice manigancée par Maxine et Laure ou ont fait polémique comme la stratégie machiste des ex-rouges, le vent tourne en Polynésie française. Alors qu'elle souhaitait s'associer aux ex-jaunes pour faire éclater le binôme Laure/Maxine, Shanice a fait face à la détermination de Vincent. Lors de la réunion des ambassadeurs, ce dernier a promis de ne pas voter contre elles. Résultat ? Le ton est monté entre eux et, malgré les menaces, c'est finalement Shanice qui a été éliminée lors du conseil.

Shanice assure ne pas avoir menacé Vincent

De retour sur le camp après l'épreuve d'immunité dans Koh Lanta 2021 ce vendredi 23 avril, les anciens jaunes ont eu discussion houleuse. Certains voulaient diviser Maxine et Laure mais ce n'était pas le cas de Vincent. Mais les aventuriers ont choisi la mauvaise stratégie en mettant la pression contre Vincent et en le menaçant de l'éliminer s'il ne votait pas dans leur sens. "Pour toi, ne fais pas ça !" lui a lâché Shanice, ce à quoi Vincent a répondu : "C'est des menaces ?". "Ben oui" a-t-elle répondu.

Mais selon Shanice, il ne s'agissait pas en fait pas réellement de "menaces". Interrogée par Non Stop People, la candidate éliminée a expliqué avoir simplement mal géré sa stratégie et ne pas avoir choisi les bons mots pour expliquer sa position à Vincent. "Je trouve qu'on a vraiment très mal agi en tant qu'équipe. Je n'ai pas réussi à rassurer Vincent." a-t-elle expliqué, ajoutant que sa phrase n'était pas "une pression". "Ce n'était pas du tout ce que je voulais" assure Shanice. Elle explique qu'elle voulait simplement protéger son coéquipier qui s'exposait à une élimination s'il ne votait pas comme les autres le souhaitaient. "J'essayais, mais très maladroitement, c'est vraiment mes torts, de dire à Vincent : 'Tu vas te mettre en danger'. Du coup, quand il me dit : 'C'est une menace ?' et que je lui réponds : 'Oui', je ne suis pas, moi, en train de le menacer, je n'aurais jamais voter contre lui la semaine d'après. Mais je me dis à ce moment-là : 'Il faut que tu lui fasses un électrochoc, qu'il se rende compte qu'il se met en danger tout seul, pour rien'." déclare la candidate.

"C'est une trahison"

Shanice n'a en tout cas pas digéré son élimination qu'elle considère comme une "trahison". Elle a également confié à Non Stop People avoir reparlé avec Vincent depuis son élimination. "Vincent n'accepte pas que je dise que c'est une trahison. Il n'aime pas ça, mais ça en est vraiment une. Quand je lui dit que j'ai mes torts, ça l'apaise. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait." assure-t-elle. Vincent va-t-il souffrir de sa décision et sera-t-il le prochain éliminé ?