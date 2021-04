Shanice (Koh Lanta 2021) critiquée après les "menaces" sur Vincent : "Ça me passe au-dessus" (Itw)

Koh Lanta 2021 : départ de Mathieu, trahison de Vincent... Shanice se confie

Dans Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes sur TF1, Mathieu a été éliminé, tout comme Shanice qui a elle aussi quitté le jeu. L'aventurière qui était dans l'émission présentée par Denis Brogniart s'est confiée en interview pour PRBK. Elle a d'abord réagi à l'élimination de Mathieu, qu'elle a très mal vécu : "Mon pire souvenir c'est quand Mathieu part parce que Mathieu c'est mon binôme du début d'aventure. C'est la personne dont je me sens le plus proche, je le considère vraiment comme un frère".

Puis, c'est Shanice qui a été éliminée lors du conseil de Koh Lanta 2021. Et elle ne s'attendait pas au vote de Vincent contre elle. "Je me sens trahie à ce moment là" a-t-elle expliqué, "je sais que j'ai mes torts dans cette trahison. On a discuté seulement 5 minutes avant le conseil et c'était une très mauvaise idée parce que du coup on n'a pas eu le temps de se parler correctement". Certes, "je me souviens de la manière dont j'étais, j'étais remontée etc, mais j'avais pas vu que les jaunes mettaient autant de pression sur Vincent" a-t-elle précisé.

"On était proches Vincent et moi"

Shanice a indiqué à propos de son élimination : "Je me sens trahie mais si on avait trouvé 10 minutes de plus pour se parler on aurait trouvé un accord parce qu'on était très proches Vincent et moi" a-t-elle raconté, "il m'a avoué qu'il avait peur de moi parce que j'étais très appréciée par les jaunes et que si jamais j'avais dit 'on vote tous Vincent', les jaunes auraient suivi. J'aurais jamais fait ça mais je comprends sa peur".

Shanice a avoué à propos de Vincent : "Je lui en ai voulu sur le coup". Surtout que "ce n'était pas du tout une menace", "j'essayais tellement de le protéger, c'est tellement dommage qu'il ne l'ai pas vu comme ça. En fait quand je lui ai dit 'ne fais pas ça', je voulais vraiment lui dire que pour la semaine prochaine, les jaunes vont être très remontés contre lui".

Shanice réagit aux critiques et au fait que Vincent a pris sa défense

Plusieurs internautes avaient pensé, comme Vincent, que les propos de Shanice étaient des menaces. Face à la pression des jaunes sur Vincent, beaucoup de twittos ont critiqué et taclé Shanice sur les réseaux. Mais les critiques sur Twitter ou Instagram, Shanice s'en fiche : "J'avoue je regarde pas trop parce que je ne suis pas réseaux sociaux de base". "J'ai des abonnés qui me disent 'c'est trop nul, sous ton post il y a des commentaires méchants'. Et en fait vraiment je les regarde pas donc j'avoue que ça me passe un peu au-dessus" a-t-elle confié.

Selon elle, il ne "faut pas perdre trop de temps sur ça", les critiques et les haters, parce que "pendant 10 secondes ils vont écrire un message méchant puis ils vont plus jamais y repenser". "Le plus important pour moi c'est d'avoir rendue très fière ma famille, mes amis" a-t-elle ajouté, en évoquant aussi "les gens dans la rue qui m'arrêtent dans la rue. Même avec le masque ils me reconnaissent".

Elle n'avait d'ailleurs pas vu que Vincent l'a défendue suite aux insultes sur les réseaux. Shanice a donc réagi : "Evidemment que si on m'a dit des trucs méchants et que Vincent m'a défendue, merci". "Pareil quand il y a des abonnés à moi qui me disent 'j'en veux à Vincent', je leur rappelle que c'est qu'un jeu" a souligné l'aventurière de Koh Lanta 2021, "c'est cool qu'on se serre les coudes".

