Thomas (Koh Lanta 2021) et Myriam en couple ? Mathieu répond à la rumeur (Interview)

Après l'élimination de Hervé et Frédéric dans Koh Lanta 2021, les jaunes se sentaient en confiance pour aller le plus loin possible tous ensemble, mais des tensions entre Shanice et Vincent sont venues perturber le jeu. A tel point que Vincent a finalement décidé de voter contre Shanice au conseil et donc de provoquer sa sortie. Une trahison à laquelle Thomas et Myriam ont très mal réagi, comme Mathieu éliminé quelques heures avant sa pote. Le candidat corse affirme pourtant "qu'il n'y a jamais eu de quatuor" : l'alliance était entre toute l'équipe jaune.

Myriam et Thomas en couple ? Mathieu n'y croit pas

En tout cas, l'amitié entre Thomas, Myriam, Shanice et Mathieu est restée aussi forte après Koh Lanta 2021. Il se murmure même que Myriam et Thomas seraient devenus plus que potes : le candidat aurait largué sa petite amie pour se mettre en couple avec la jeune maman malgré la distance.

Thomas et Myriam n'ont pas réagi à cette rumeur, mais leur ami Mathieu, lui, n'y croit "absolument pas" : "Déjà pour avoir un coup de coeur dans Koh Lanta, il faut être motivé. Alors pour se mettre en couple, il faut avoir envie. Pourtant, Dieu sait que j'aime les femmes. Donc non, je n'y crois pas du tout", confie-t-il en interview avec PRBK.

"J'attends la femme de ma vie"

Et pour ceux ou celles que ça intéresse, Mathieu, qui a pris la défense de Shanice face aux insultes, est toujours un coeur à prendre : "Ça fait 4-5 ans que je suis célibataire. J'en suis toujours au même point, j'attends la femme de ma vie. J'espère qu'elle arrivera un jour. Ce serait du gâchis de finir ma vie seul." On ne se fait pas trop de soucis pour lui...

