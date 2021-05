Koh Lanta 2021 : un jeu "truqué", "scénarisé" ? Les fans en colère après l'élimination de Vincent

Vincent éliminé de Koh Lanta

Jusque-là grand favori des téléspectateurs de part son caractère et ses performances sur l'île, Vincent a finalement été éliminé de l'aventure Koh Lanta ce vendredi 7 mai 2021. Alors que son binôme avec Laetitia semblait être en sécurité grâce à un collier d'immunité, les deux aventuriers ont eu le malheur de voir Lucie sortir une arme secrète et ainsi leur voler cette protection afin de sauver Maxine.

Un coup de théâtre inattendu qui a impressionné le candidat, comme il l'a confié au micro de TF1, "C'est une grosse surprise mais en même temps c'est un bon rebondissement dans l'aventure. Comme quoi il faut être méfiant de tout dans Koh Lanta", mais qui a surtout provoqué la colère des fans de l'émission.

Les fans en colère contre la production

A l'instant même où le flambeau de l'aventurier a été éteint par Denis Brogniart, nombreux sont les Internautes à avoir poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ainsi, il y a d'un côté ceux qui regrettent de voir cette nouvelle règle ruiner le concept même de Koh Lanta, qui vient gâcher les efforts de tous, "A quoi ça sert de chercher un collier si une arme secrète peut l'annuler ?". C'est notamment le cas d'Alban Pellegrin (ancien candidat), qui a confié ne pas être fan de cette évolution, "L'arme secrète de trop à mes yeux...dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu !".

Et puis, il y a ceux qui commencent à sérieusement douter de la crédibilité de l'émission de TF1. Pour la première fois depuis ses débuts, certains téléspectateurs soupçonnent de la triche en coulisses afin d'augmenter la dramaturgie à l'écran, "Ce jeu est officiellement truqué, c'est abusé la prod ne s'en cache même plus", "La prod de #kohlanta nous a prouvé ce soir qu'il s'agissait plus dune télé-réalité scénarisée qu'une vraie émission d'aventure". Des propos forts et sans fondement, qui n'ont surtout rien de logiques.

TF1/les producteurs n'ont en effet rien à gagner à manipuler les événements sur l'île. On peut le découvrir aujourd'hui, suite à cette injustice, les téléspectateurs sont désormais nombreux à vouloir boycotter l'émission, "La masterclass de cette saison s'en va, j'arrête de regarder, c'est trop". Or, on s'en doute, la chute des audiences n'est clairement pas le but principal de la chaîne. De fait, si la nouvelle règle de Koh Lanta peut effectivement sembler sadique, elle n'est pas un prétexte à de la manipulation en coulisses.