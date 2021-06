Koh Lanta 2021, une saison ratée ? Denis Brogniart répond aux critiques après la finale fade

"Est-ce qu'on devait aller aussi loin ?" s'est interrogé Denis Brogniart, "Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année, on vous proposait le même Koh Lanta avec les mêmes règles, ça ferait belle lurette que Koh Lanta n'existerait plus et vous auriez exprimé votre mécontentement et cette lassitude en coupant votre télévision ou en allant sur une autre chaîne, n'oubliez jamais ça". Dans une envie d'innover et de toujours proposer des nouveautés aux téléspectateurs, les équipes d'ALP réfléchissent chaque année à la façon dont ils peuvent ajouter du piment dans l'émission.

Maxine a elle aussi réagi auprès de Télé Loisirs : "Quand je voyais certaines critiques, je me disais que tout le monde verrait bien que j'irais jusqu'au bout, et que je n'ai pas si mal joué que ça. Ça m'a aidée. Et j'étais fière de ce que j'avais fait dans cette aventure. Des critiques, de toute façon, il y en aura toujours ! Il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Comme dans la vie de tous les jours !".

Et concernant le Koh Lanta All Stars des 20 ans, dont le tournage est terminé et la prod s'est confiée sur le casting, Denis Brogniart a indiqué : "Je peux vous dire que vous allez vous régaler devant le Koh-Lanta qui fête les 20 ans, avec des aventuriers absolument extraordinaires, charismatiques. Il va y avoir du level à tous les niveaux".