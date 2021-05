Koh Lanta 2021 : 5 secrets sur l'épreuve d'orientation

Alors que le tournage du Koh Lanta All Stars des 20 ans est terminé, place à la course d'orientation dans Koh Lanta 2021 (Koh Lanta, les Armes Secrètes), ce vendredi 28 mai 2021 sur TF1. Qui réussira cette épreuve dans le jeu de survie présenté par Denis Brogniart ? Avant de le savoir, découvrez quelques faits importants sur la course d'orientation de Koh Lanta.

La course d'orientation n'existait pas au départ dans Koh Lanta

Par exemple, sachez que l'épreuve d'orientation n'existe pas depuis le début. En effet, la course d'orientation a été introduite à partir de la troisième saison de Koh Lanta, Koh Lanta : Bocas del Toro. Mais dans les deux premières saisons de Koh Lanta, Les Aventuriers de Koh Lanta et Koh Lanta : Nicoya, il n'y avait pas cette épreuve. Dans la saison 2, les candidats finalistes ont dû, avant l'épreuve des poteaux, répondre à un questionnaire sur ce qu'il s'était passé au cours de la saison. C'est sûr que c'est moins physique !

Claude est recordman dans l'épreuve d'orientation

Claude Dartois fait sans doute partie des aventuriers préférés des fans de Koh Lanta. Et pour cause, il a battu de nombreux records. Dont celui d'être le premier et le seul aventurier pour l'instant à avoir réussi 3 fois l'épreuve d'orientation. En effet, lors de ses 3 participations (à la saison 10 de Koh Lanta alias Koh Lanta : Viêtnam, Koh Lanta : La Revanche des Héros et Koh Lanta : L'Île des Héros), Claude a réussi la course.

Avant, seulement 4 aventuriers faisaient la course d'orientation

La course d'orientation ne s'est pas toujours fait avec 5 aventuriers. Avant, ils étaient 4 à la faire au lieu de 5. La première fois qu'il y a eu 5 aventuriers dans cette épreuve culte de Koh Lanta au lieu de 4, c'était lors de la deuxième édition All Stars : Koh Lanta : Le Choc des Héros.

Francis et Frédéric ont été les plus rapides de l'épreuve

Le nombre 20 est aussi à retenir dans l'Histoire de la course d'orientation. Car c'est le nombre de minutes qu'il a fallu à Francis et à Frédéric pour réussir l'épreuve d'orientation. Et 20 minutes, c'est un record de rapidité ! Francis de la saison 5, Koh Lanta : Pacifique, a trouvé son coquillage en un peu moins de 20 minutes et Frédéric de la saison 8, Koh Lanta : Caramoan, a terminé en 20 minutes pile.

Maryline et Simon ont tourné l'orientation sur 2 jours

En revanche, il y a aussi eu le record inverse, celui de la plus longue durée pour l'épreuve d'orientation. Et ce sont Maryline et Simon de la saison 7, Koh Lanta : Palawan, qui sont les "gagnants" de ce record un peu spécial. Ils ont dû faire la course d'orientation en 2 fois, elle a été tournée sur 2 jours. Eh oui, les aventuriers ont dû passer la nuit là-bas car ils ne trouvaient pas de coquillage, le tournage a donc dû être stoppé à la tombée de la nuit et a repris le lendemain.