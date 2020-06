Koh Lanta 2020 : l'épreuve des poteaux en chiffres et anecdotes

L'épreuve des poteaux en chiffres

Ce vendredi 5 juin 2020, c'est la finale de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) sur TF1. Cette année, ce sont les finalistes Claude, Naoil et Inès qui seront sur les poteaux. Alors que l'un de ces trois aventuriers gagnera le jeu animé par Denis Brogniart, retour en chiffres sur cette épreuve des poteaux décortiquée par TV Mag et qui est devenue la plus culte de toutes les saisons de Koh Lanta.

Le chiffre 2 d'abord, est important sur cette fameuse épreuve des poteaux. Pourquoi ? Car c'est le record de victoires. C'est le cas pour Jade (saison 7 de Koh Lanta et Koh Lanta, le retour des héros) et pour Pascal (saison 15 de Koh Lanta et Koh Lanta, le combat des héros).

Mais le chiffre 2 correspond aussi au record de chutes les plus rapides. En effet, Francis (saison 5) et François-David (saison 6) sont tombés des poteaux en un peu moins de 2 minutes.

Les autres chiffres à connaître sont 5h17, 4h30 et 4h10. Ce sont les records de durée sur les poteaux. Ils appartiennent respectivement à Amel (saison 2), Jade (saison 7) et Ugo (saison 12).

Les anecdotes sur cette épreuve phare de Koh Lanta

Ce qu'il faut aussi savoir sur l'épreuve des poteaux, c'est qu'elle était absente de la saison 1 de Koh Lanta sur TF1. A l'époque en 2001, les 3 derniers aventuriers devaient s'affronter sur l'épreuve de "l'idole". Le but était de rester le plus longtemps possible une main appuyée contre un totem. Mais à partir de la saison 2, elle est remplacée par la désormais célèbre épreuve des poteaux.

Dans Koh Lanta Fidji, il y a eu un fail historique durant l'épreuve des poteaux. André, Tiffany et Magalie étaient tombés en même temps. Une première qui avait fait beaucoup rire les internautes. L'épreuve des poteaux a aussi été reproduite en plein Paris pour la promotion de la saison 19 de l'émission.

Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'elle a beaucoup évolué au fil des saisons. Avant, les finalistes devaient garder leurs chaussures. Mais depuis 2007, c'est pieds nus que les aventuriers tentent l'épreuve des poteaux. Les poteaux en eux-mêmes ont également souvent changé. De forme cylindrique ou carrée, avec le dessus plat ou bombé, avec des cales, des clavettes, des portions détachables à l'aide d'une ficelle ou encore instables, il y a eu de nombreuses versions. Mais à chaque fois un seul mot d'ordre : que les dimensions de la surface des poteaux diminuent au fur et à mesure de l'épreuve, pour compliquer les choses.