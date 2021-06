Maxine (Koh Lanta 2021) gagnante : comment va-t-elle dépenser les 100 000 euros ?

"J'aimerais bien leur offrir un bête de voyage. Ils le méritent et ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les quatre ensemble", a-t-elle confié sur le plateau de TF1 face à Denis Brogniart, avant sa victoire.

Une fois le trophée final remporté, Maxine a donné plus de détails en interview avec L'internaute : "Ça serait pour payer un très beau voyage à mes parents et à mon frère. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas partis tous les quatre. Ça servirait aussi à prendre mon indépendance parce que j'ai toujours voulu m'acheter un appartement, pour laisser mes parents tranquilles. Et enfin, j'aimerais bien créer mes propres émissions avec des sportifs. J'ai plein d'idées en tête pour utiliser au mieux cet argent."