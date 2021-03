Maxine (Koh Lanta 2021) en couple : elle partage la vie d'un tennisman français

Benjamin Bonzi et Maxine nagent donc dans le bonheur ! En plus d'être in love, ils sont aussi très complices et l'aventurière n'hésite pas à soutenir son chéri lors de ses matchs de tennis dès qu'elle le peut : elle a d'ailleurs réagi à son parcours lors de l'Open Sud de France 2021 en interview avec France 3. Benjamin Bonzi a aussi participé à Roland-Garros (en double et simple en 2017, 2018, 2019 et 2020) et au tournoi de Wimbledon (en 2018).