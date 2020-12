Koh Lanta 2020 : hydratation, toilettes... Les coulisses de l'épreuve mythique des poteaux

Koh Lanta 2020 : hydratation, toilettes... comment se déroule l'épreuve mythique des poteaux ?

Ce vendredi 4 décembre 2020, Loïc, Alexandra et Brice s'affrontent lors de l'épreuve mythique des poteaux dans Koh Lanta 2020, les 4 terres sur TF1 ! Qui tiendra le plus longtemps et qui sera le grand gagnant élu par le jury final ? En attendant de découvrir le vainqueur, découvrez les coulisses de la dernière étape de la compétition : hydratation, toilettes, installation...