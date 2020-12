Koh Lanta 2020 : deux gagnants cette saison ? C'est complètement possible !

Il pourrait y avoir deux gagnants de Koh Lanta 2020

La finale de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres se déroulera ce vendredi 4 décembre 2020 sur TF1. L'occasion de découvrir qui entre Loïc, Alexandra ou Brice gagnera l'émission animée par Denis Brogniart. Sauf que cette année, il pourrait y avoir une surprise avec deux gagnants ! Pourquoi ? Parce que les membres du jury final ne sont plus que 12 et non plus 13, suite au départ de Marie-France qui a dû rentrer en France en urgence pour "raisons personnelles". Donc elle ne pourra pas voter comme l'avait expliqué Adventure Line Productions (ALP), la société de production de Koh Lanta.

Du coup, seuls les 12 membres du jury final restants sur l'île (Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina, Jody, Laurent, Alix, Fabrice, Ava, Angélique, Lola, Dorian et l'aventurier ou l'aventurière qui sera éliminé(e) après l'épreuve des poteaux) pourront voter. Mais avec 12 votes, il y a un risque d'égalité parfaite entre deux candidats (6 votes pour l'un et 6 votes pour l'autre).

Comment ça se passerait pour les gains ?

Mais s'il y a deux gagnants pour Koh Lanta 2020, comment cela se passera-t-il pour le titre de vainqueur et surtout pour les gains ? A qui iront les 100 000 euros ? La prod de Koh Lanta a tout prévu : s'il y a deux gagnants, les deux aventuriers se partageront le titre de vainqueur et les 100 000 en deux, recevant ainsi 50 000 euros chacun.

Dans l'Histoire du célèbre jeu d'aventures, les téléspectateurs ont déjà pu voir deux gagnants suite à une égalité parfaite. Delphine et Isabelle ont ainsi toutes les deux gagné la saison 3 de Koh Lanta (Koh Lanta : Bocas del Toro) en 2003. Pareil en 2007, quand Jade et Kevin étaient les deux gagnants de Koh Lanta : Palawan.