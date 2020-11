Koh Lanta 2020 : un membre du jury final est rentré en France en urgence, la prod s'explique

Marie-France forcée de rentrer en France "pour des raisons personnelles"

Comme vous le savez, Lola et Dorian ont été éliminés de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres ce vendredi 27 novembre 2020 sur TF1. Ce sont en effet Loïc, Brice et Alexandra qui ont trouvé un poignard lors de l'épreuve de l'orientation et accèdent donc à l'épreuve des poteaux. Mais, coup de théâtre, un membre du jury final de l'émission présentée par Denis Brogniart a été obligé de rentrer en France en urgence avant la fin du tournage. Il s'agit de Marie-France.

Comme l'ont remarqué nos confrères de Télé Loisirs, l'aventurière était absente à la résidence du jury final lorsque Bertrand-Kamal, Hadja, Ava et les autres aventuriers éliminés depuis la réunification ont accueilli Angélique, éliminée avant l'orientation. Le média a donc contacté Adventure Line Productions (ALP), la boîte de prod dirigée par Alexia Laroche-Joubert qui produit Koh Lanta. "Elle a été contrainte de rentrer d'urgence en France pour des raisons personnelles" ont-ils répondu.

Du coup, elle n'aura pas de vote dans Koh Lanta 2020

Mais alors, Marie-France ayant dû quitter le tournage de Koh Lanta 2020 avant la fin, comment cela se passera-t-il au niveau du vote ? ALP a précisé qu'elle n'aura "pas de vote puisque pas sur place pour découvrir les deux derniers aventuriers de la saison". L'aventurière fait donc partie du jury final de Koh Lanta, les 4 terres sans pouvoir voter pour le gagnant ou la gagnante.

Dans l'épisode de ce vendredi 4 décembre 2020 sur TF1, le jury final du jeu d'aventures sera ainsi composé de 12 membres. En effet, ce sont Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina, Jody, Laurent, Alix, Fabrice, Ava, Angélique, Lola et Dorian qui ont été éliminés à l'épreuve d'orientation et le candidat ou la candidate qui sera éliminé(e) lors de l'épreuve des poteaux (Loïc, Brice ou Alexandra) qui voteront.

Pour rappel, cela était déjà arrivé dans le passé. Par exemple, Charlotte avait dû rentrer en France pour "raisons médicales" avant la fin du tournage de Koh Lanta, l'île des héros. Une saison de Koh Lanta gagnée par Naoil.