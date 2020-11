Koh Lanta 2020 : Lola et Dorian éliminés, Jessica ruse et accède aux poteaux avec Loïc et Brice

Loïc, Brice et Alexandra accèdent aux poteaux

Dans l'épisode de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres diffusé ce vendredi 27 novembre 2020 sur TF1, les téléspectateurs ont pu découvrir Lola, Alexandra, Brice, Dorian et Loïc en épreuve d'orientation. Les finalistes qui ont perdu énormément de poids sur l'île des Fidji espéraient tous trouver l'un des trois poignards pour accéder à l'épreuve des poteaux.

Loïc a été le premier aventurier de Koh Lanta 2020 a dénicher un poignard, en seulement 1 heure et 5 minutes. Il a été suivi de Brice, qui a mis 2 heures et 35 minutes. Enfin, c'est Jessica qui a trouvé le troisième poignard, lui assurant alors une place aux poteaux. Mais contrairement à Loïc et Brice, Alexandra a dû ruser pour découvrir le poignard. En effet, en voyant la balise, l'aventurière qui a eu le coronavirus s'est assise dessus pour que Lola et Dorian de la voit pas. La mère de famille a alors sorti son plus grand jeu d'actrice, faisant comme si il lui prenait un malaise avant de s'asseoir par terre pour ne pas éveiller les soupçons. Elle a ensuite pu trouver le poignard grâce aux indications de Denis Brogniart.

Ce sont donc Lola et Dorian qui se sont retrouvés bredouilles et ont dû renoncer à l'épreuve des poteaux. Les deux aventuriers ont été éliminés de Koh Lanta 2020.

Lola pense avoir été "jugée trop vite", Dorian avoue que c'est "une grande déception"

Lola a avoué à 20 minutes qu'elle ne s'est pas donnée à fond pour l'épreuve d'orientation : "Pour dire la vérité, je pense que si je n'avais pas gagné autant d'épreuves, je me serais peut-être donnée à 200 % à l'orientation. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire davantage pour gagner mais, pour moi, j'ai déjà un peu gagné Koh Lanta à ma façon".

Mais la candidate qui avait confié que son père était jaloux de Fabrice a précisé qu'à l'épreuve d'orientation, elle était épuisée. "Il faut savoir qu'à ce stade de l'aventure, même si je gagnais des épreuves, physiquement, j'étais au bout du bout. Je faisais des mini-malaises, j'avais très régulièrement des vertiges, je ne pouvais pas rester longtemps debout. L'orientation, ça a été l'enfer, clairement" a-t-elle expliqué, quand même contente et fière de son parcours. D'autant plus que les aventuriers "m'ont peut-être jugée trop vite sur mes apparences, sur le fait que je suis très gentille, avec une petite voix aiguë".

Pour Dorian en revanche, il a vécu ça comme un échec. Celui qui va devenir papa pour la première fois a déclaré à Télé Loisirs : "C'est une grande déception pour moi, une énorme frustration".

Cette épreuve d'orientation, "je l'ai vécue en trois étapes. Au début, je suis sur-motivé. Je veux tout casser. Puis, s'en suit un grand moment de solitude. Pendant 2h30, je ne croise personne. Je ne sais plus où je suis. Je ne comprends plus rien. J'ai l'impression d'être seul au monde. Je me dis qu'ils se sont tous barrés, production compris... À ce moment-là, je marche sans but. Mon cerveau n'est plus connecté avec mon corps", et "quand je vois Lola et Alexandra débarquer, ça me rebooste. Je me remets dans le jeu. Je passe à quelques mètres du poignard... Malheureusement ça ne passe pas pour moi". Au final, "j'étais tellement épuisé que c'était presque un soulagement de voir Alexandra trouver le poignard".