Alexandra (Koh Lanta 2020) transformée : elle a retrouvé la forme après le coronavirus

Arborant fièrement un totem dans la main, Alexandra s'est montrée de nouveau en pleine forme. Portant un soutien-gorge noir avec un gilet beige et des colliers dorés au cou, avec sa longue chevelure bouclée, la "Wonder Woman" apparaît super belle et visiblement guérie. Celle qui s'était expliquée sur les tensions avec Hadja et son décalage avec les autres candidats a l'air de ne plus souffrir de Covid-19. En tout cas, même si elle est toujours malade, cela ne se voit plus du tout.

Les internautes sont contents qu'elle aille mieux

Alexandra a été plusieurs fois critiquée pour ses photos Instagram par des haters. Beaucoup d'internautes trouvaient qu'il y avait une grosse différence d'apparence entre elle sur le camp dans Koh Lanta 2020 et elle sur le réseau social. Mais depuis que la candidate du jeu animé par Denis Brogniart a réagi à ces critiques physiques, les internautes ont compris que c'était logique de ne pas avoir la même tête sur un tournage en mode survie et une photo publiée sur Instagram. D'ailleurs, en découvrant ce post Insta où elle semble en bien meilleure santé, de nombreux abonnés ont voulu souligner à quel point Alexandra est sublime. Ils n'ont pas cessé de la complimenter sur sa beauté naturelle, en commentant par exemple : "Canon", "T'es la plus belle", "Une queen", "Tu es magnifique" ou encore "Mais quelle bombasse".