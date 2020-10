Alexandra (Koh Lanta 2020) : tensions avec Hadja, décalage avec les autres candidats... elle réagit

"Je suis passée pour un ovni"

Alexandra Pornet fait partie des 24 candidats de Koh Lanta, les 4 terres alias Koh Lanta 2020. L'aventurière qui était dans l'équipe de l'Est (les verts) et qui est désormais avec les jaunes avait fait réagir sur les réseaux par sa personnalité atypique. Beaucoup d'internautes la trouvaient un peu en décalage. Elle a répondu à TV Mag en expliquant : "En partant dans Koh Lanta, j'espérais passer pour quelqu'un de 'normal', impliquée dans son équipe et comme tout le monde en quelque sorte. Mais en fait, c'était raté ! Je suis passée pour un ovni effectivement et dans la vie de tous les jours, j'ai déjà cette impression d'être en décalage sans bien comprendre pourquoi".

"J'ai conscience d'avoir un côté timide et sauvage à la fois, je suis quelqu'un de réservée. Je ne savais pas si mon côté décalé était une illusion et mon expérience dans Koh Lanta m'a indiqué que non" a ajouté celle qui faisait partie des aventuriers à avoir rendu hommage à Bertrand-Kamal, "Le fait de perdre ma voix dès le départ a sûrement accentué les choses, je n'ai pas pu communiquer comme j'aurais voulu le faire".

Alexandra, une Wonder Woman sexy et forte dans les épreuves

Elle qui se compare à une Wonder Woman est une femme à la fois belle, sexy et girly mais aussi une véritable aventurière forte, déterminée et féroce dans les épreuves de Koh Lanta 2020. Même si Alexandra était malade dès son arrivée sur l'île, elle s'est donnée à fond dans l'épreuve d'immunité. Une vraie battante ! La candidate est revenue sur sa motivation incroyable avec Télé Loisirs : "Je me suis sentie en retrait dans le groupe dès les premières heures donc je savais très bien que si nous allions au conseil, j'allais partir. J'avais une épée de Damoclès sur la tête donc je me suis transcendée. Je n'avais pas le choix".