Hadja (Koh Lanta 2020) critiquée pour son attitude lors de l'épreuve de confort: elle s'explique

Cette semaine, c'est Aubin qui a été éliminé dans Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta, les 4 terres). Après avoir évincé Mathieu avec son collier d'immunité, le candidat a quitté l'aventure lors d'un prime qui a surpris les téléspectateurs, notamment suite à l'épreuve de confort. Les deux équipes s'affrontaient lors d'un jeu dans lequel les candidats devaient porter des sacs de sable reliés à un réservoir d'eau. Si un sac tombait, l'équipe perdait et ne pouvait donc pas remporter la récompense : des appels à leurs familles.

Un jeu que tout le monde n'a pas pris au sérieux : alors qu'elle ne semblait pas particulièrement en difficulté, Hadja a décidé d'abandonner rapidement et, d'une certaine façon, a précipité la défaite de son équipe, les rouges. Celle qui était très proche de Bertrand-Kamal avant son décès a même été taxée d'"égoïste" par Denis Brogniart.

Hadja ne voulait pas avoir ses proches au téléphone

Interrogée par Télé Loisirs sur son geste, Hadja a dévoilé la raison surprenante pour laquelle elle ne s'est pas donnée à fond dans l'épreuve : elle ne voulait pas parler à ses proches ! "Je n'ai pas réussi à me transcender car ma famille c'est aussi ma faiblesse. Si je les avais eus au téléphone, j'aurai été bouleversée et je serai sortie de mon Koh Lanta. Je ne voulais aucun contact avec ma famille ni avec l'extérieur" a-t-il expliqué. "Quand j'ai entendu quelques secondes la voix de mon frère, ça m'a mis un grand coup à la tête et je savais que je n'arriverais pas à tenir. C'est pour ça que n'ai pas réussi à me mettre à fond comme sur les précédentes épreuves" ajoute la candidate.

Une attitude dont elle n'est pas fière aujourd'hui puisqu'elle avoue regretter cette défaite. "Contrairement à certains aventuriers moi je n'ai pas d'enfant et c'est vrai que je ne me suis pas mis à leur place. Je n'ai pas du tout pensé à eux pendant l'épreuve, j'ai pensé à moi." avoue Hadja.