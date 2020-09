Hadja (Koh Lanta) : Bertrand-Kamal affaibli avant sa mort, "J'ai craqué complètement en le voyant"

C'est le 28 août dernier que le coup d'envoi de la nouvelle saison de Koh Lanta, les 4 terres, était lancé. Un lancement particulier puisqu'on apprenait au même moment que Bertrand-Kamal, candidat de l'équipe verte (Ouest) souffrait d'un cancer du pancréas. Quelques jours plus tard, le 9 septembre, on apprenait la mort du candidat, à seulement 30 ans. Une triste nouvelle pour ses proches, mais aussi pour sa famille Koh Lanta. Outre Denis Brogniart, dévasté par la mort du candidat qu'il a accompagné jusqu'au bout, Beka pouvait compter sur le soutien des autres aventuriers, dont Hadja.

Bertrand-Kamal affaibli et amaigri avant sa mort

C'est d'ailleurs en visioconférence avec plusieurs autres candidats qu'ils ont regardé le premier épisode. Une soirée difficile pour la handballeuse, qui a vu un Bertrand-Kamal déjà trop affaibli. "Il était super content. Il avait beaucoup maigri... On ne savait pas jusqu'où il allait tenir. J'ai craqué complètement en le voyant", a-t-elle confié dans le dernier numéro de Télé Poche, en kiosques ce lundi 21 septembre 2020. Une fois encore, sa bonne humeur était de la partie, malgré sa souffrance : "Il a mis toute l'énergie qu'il lui restait pour nous faire rire. Je me demande comment il a fait. Il voulait montrer qu'il était au-dessus de la maladie. On ne voyait que son sourire."

Hadja se confie sur son état

Ils sont restés proches jusqu'au bout, comme le montre le dernier message qu'il lui a envoyé : "Dès qu'il avait de l'énergie, il m'envoyait un message. J'avais trouvé un nouveau frère, moi qui ai perdu le mien il y a un an et demi. Bertrand-Kamal était mon cinquième frère. C'est terriblement injuste. C'est dur de regarder la suite sans lui, mais je suis fière de le voir beau et brave comme il était. Mon plus grand regret, c'est qu'il ne se voie pas." Alors que ses obsèques ont eu lieu le 15 septembre dernier à Dijon, elle pense à ses parents, Samir et Annick : "Il avait peur de partir, il ne voulait pas les laisser seuls. Je ne les lâcherai pas, il ne faut pas qu'il s'inquiète". Une belle promesse.