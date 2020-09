Denis Brogniart sur Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : "C'est le seul candidat à être venu chez moi"

Denis Brogniart : "Beka est devenu un proche"

Il y a quelques jours, Bertrand-Kamal avait annoncé être malade. L'aventurier de Koh Lanta, les 4 terres sur TF1 a fini par mourir de son cancer après s'être battu plusieurs mois. Denis Brogniart lui a rendu une nouvelle fois hommage dans l'édition du Parisien ce jeudi 10 septembre 2020. "C'est quelqu'un d'extraordinaire !" a-t-il confié, "C'était un type de la trempe des très grands de Koh Lanta : avec du charisme, de l'entregent, de l'humour, du potentiel physique, une capacité d'adaptation... Il n'y en a pas cinquante des comme lui".

"Ce garçon était déjà très attachant quand il était en bonne santé. Alors le jour où j'ai appris son cancer, l'un des plus terribles, ça m'a complètement retourné" a ajouté l'animateur, "Son histoire me touche tellement. J'ai perdu mon père, jeune, d'un cancer". Denis Brogniart était devenu un ami proche de Bertrand-Kamal après le tournage de Koh Lanta : "Je n'ai jamais vu ça avec un autre aventurier. Depuis cinq mois, on a eu une relation quotidienne. Voire bi ou triquotidienne avec sa mère ou son père, des gens incroyables. Beka est devenu un proche. C'est le seul candidat à être venu chez moi" "Il m'appelait grand-frère ou tonton. Je l'ai vu pour la dernière fois samedi et il ne me lâchait pas la main. Rien que d'y penser, ça me... Et quand je suis parti, il m'a dit 'T'inquiète, je serai là à la finale'".

L'épisode de Koh Lanta, les 4 terres rendra hommage à Bertrand-Kamal

Le présentateur de TF1 a précisé que Bertrand-Kamal a souffert de son cancer malgré sa joie de vivre toujours intacte. "S'il faisait tout pour le masquer, il souffrait terriblement. Mais on a essayé de le chouchouter pour qu'il continue à espérer. Jusqu'à ses derniers examens, il y a cru. Il avait le bon mental, du courage et de la dignité". "Même souffrant, il est resté cet homme solaire, positif. Il se souciait des autres beaucoup plus que de lui" a-t-il même déclaré dans l'émission Culture Médias sur Europe 1.

Dans le nouvel épisode de Koh Lanta, les 4 terres diffusé ce vendredi 11 septembre 2020 sur TF1, Denis Brogniart fera un préambule pour évoquer l'aventurier de l'équipe de l'Est. Il a expliqué qu'il va essayer "de le décrire en quelques minutes, de parler de lui. Dire aussi qu'on ne l'oubliera pas. Que je ne l'oublierai pas".