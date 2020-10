Alexandra (Koh Lanta 2020) critiquée pour ses photos Instagram, elle réplique

Elle est l'une des belles surprises de cette saison de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta Les 4 terres : Alexandra Pornet en a étonné plus d'un ! Malade, aphone et pleurnicheuse dès les premiers jours, l'aventurière laissait craindre le pire à ses coéquipiers de l'équipe de l'Est (les verts), avec qui elle se montrait rapidement en décalage. Pourtant, très vite, celle qui aime se comparer à Wonder Woman a surpris tout le monde et s'est avérée être une véritable warrior lors des épreuves.

Alexandra différente dans Koh Lanta et sur Instagram ?

Mais ce n'est pas la seule surprise qu'elle réservait. En découvrant son compte Instagram, de nombreux internautes ont été choqués de voir la maman de deux enfants très souvent apprêtée et sexy. Un décalage physique avec ce que l'on peut voir dans Koh Lanta, où rappelons-le, les candidates n'ont ni maquillage, ni pince à épiler, ni rasoir, ni brosse à cheveux, et qui lui a valu quelques critiques.

Sa réponse cash aux critiques

N'ayant pas sa langue dans la poche, elle a mis les choses au clair dans une interview accordée à Gossip Room : "Mon apparence sur le camp et mon apparence sur Instagram me correspondent, sont à mon image. Parce que je ne suis pas apprêtée sur le camp. Je suis coiffée, maquillée et propre sur Instagram. Je ne comprends pas la polémique autour de ça. J'estime avoir le droit d'être moche sur Koh Lanta, belle sur Instagram ou inversement. Je m'en fous complètement. Et je tiens à préciser également que je n'ai pas fait Koh Lanta pour faire un concours de beauté". Voilà qui est clair ! Elle n'est malheureusement pas la seule à avoir reçu des remarques sur son physique, Alix s'est quant à elle fait harceler pour ses poils sous les bras...