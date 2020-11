Alexandra (Koh Lanta 2020) atteinte du coronavirus : "Je ne sens plus le goût de ce que je mange"

L'aventurière de Koh Lanta 2020 positive au coronavirus

Avant de découvrir un nouvel épisode de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres ce vendredi 6 novembre 2020 sur TF1, dont les premières images sont explosives, sachez qu'une aventurière est atteinte du coronavirus. Alexandra avait en effet d'abord écrit à ses abonnés Instagram : "Je suis désolée si je ne réponds pas depuis plusieurs jours à vos messages, j'ai certainement la Covid-19. Je dois faire un test demain. Je vous répondrai dès je pourrai, merci pour votre soutien. Prenez-soin de vous".

Et il se trouve que, comme elle le pressentait, la candidate encore dans le jeu présenté par Denis Brogniart est atteinte de la Covid-19. Alexandra, qui avait répondu aux critiques des internautes sur son caractère décalé a posté une photo issue d'une épreuve de Koh Lanta 2020. En légende, elle a écrit : "Quand je me revois face à Jody, tout donner pour pouvoir manger un hamburger, et qu'aujourd'hui je ne sens plus le goût de ce que je mange à cause de cette saleté de Covid qui m'attaque...". Parmi les symptômes d'Alexandra, en dehors de la fatigue qu'elle avait décrite, elle doit donc aussi gérer la perte de goût.