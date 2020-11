Brice (Koh Lanta 2020) accusé d'être un "traître" : les 1ères images explosives du nouvel épisode

Lola a même surnommé Brice "le traître". "Depuis le début Brice nous a proposé une alliance", de "voter contre Alix coûte que coûte" a raconté celle qui avait été taclée pour avoir partagé son confort avec Angélique. Donc "on s'est méfié de Brice", et il "a fait son bébé Cadum : 'Vous me faites pas confiance'. Parce qu'il a entendu qu'on se méfiait". Brice "s'est fait griller", c'est pour ça qu'il "a retourné sa veste" a affirmé Lola, très remontée avant d'ajouter : "Au final on a mis comme on voulait, voilà pourquoi on a mis Jody".

Brice se défend face aux critiques des aventurières

Face aux critiques d'Alix et Lola, Brice s'est exprimé. Quand Denis Brogniart lui a demandé à la fin du conseil de Koh Lanta 2020 ce qu'il avait à répondre, l'aventurier a réagi : "Il y avait le nom de Jody et le nom de Fabrice qui sont sortis et je ne voulais absolument pas voter contre les deux", "je voulais pas que Jody et Fabrice sortent". Celui qui est en couple mais a supprimé les photos de sa copine pour garder sa vie privée ne comprend donc pas pourquoi Alix et Lola s'en sont pris à lui par rapport aux alliances et aux stratégies.