Dorian (Koh Lanta 2020) va être papa : il annonce le bébé pour 2021, les aventuriers de félicitent

Dorian, qui avait avoué que ses retrouvailles avec sa petite amie avaient été compliquées n'est pas le seul à avoir clamé sa joie. Sa compagne Marion Cherriere, qui est enceinte du bébé, a elle aussi annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux. Avec le hashtag #baby, la future maman a posté une photo de leur chat qu'elle voit désormais comme une "grande soeur" pour leur enfant. "En espérant qu'elle ne le mange pas, elle qui est fan des enfants" a-t-elle précisé avec humour.

Les aventuriers le félicitent

Les internautes ont été très nombreux à liker les posts et à féliciter les parents en devenir. Parmi eux, il y avait bien sûr beaucoup d'aventuriers de Koh Lanta 2020. "Félicitations à toi et Marion. Trop hâte de rencontrer ce petit bout" a ainsi indiqué Lola. Fabrice, lui, a déclaré : "Félicitations mon Dorian, tu feras un père magnifique !". "Tonton Mathieu est bien fier, une nouvelle grande aventure pour vous !" a assuré Mathieu. Aubin a de son côté écrit : "Félicitation une nouvelle fois à vous trois ! Je t'avais dis sur l'île 'la plus belle chose du monde, c'est bien ça' ! Ce qui est cool c'est que je ne serai plus le seul à venir avec mon fils quand on se verra, on partagera le lit parapluie".

"Yeah mon dodo !! Depuis le temps que tu nous en parles de vouloir un mini dodo" a expliqué Loïc, ce à quoi Dorian a répondu : "Allez laaaa. Je l'avais fait par la pensée depuis les Fidji". Laurent a confirmé : "Et ben pas trop tôt mon coco. Tu nous en parlais déjà sur une île du Pacifique... Va y avoir du sport". "Il fallait me laisser le temps de bien travailler" a réagi Dorian.

Des anciens aventuriers de Koh Lanta ont aussi félicité le candidat de l'émission, comme les héros Claude et Teheiura, la gagnante Naoil, Cindy, Jérémy, Alban ou encore Laurent Maistret qui a souligné que "bizarrement il y a tellement de bébés qui naissent l'année du retour de Koh Lanta".