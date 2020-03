Claude (Koh Lanta 2020) en colère contre Ahmad après l'élimination de Teheiura, Twitter jubile

Ahmad serait-il devenu la nouvelle Clémentine ? Suite à l'élimination choc de Teheiura la semaine dernière de Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta, l'île des héros), beaucoup de téléspectateurs ont tenu Ahmad pour responsable. Visiblement, Claude aussi. L'ancien héros est bien décidé à se venger et à semer le doute chez les rouges pour tenter de rallier Delphine et Charlotte. En plus de sa stratégie, Claude reproche à Ahmed sa faiblesse durant les épreuves et n'hésite pas à traiter les rouges de "branquignoles" durant l'une d'entre elle : "Si t'as pas de force et une équipe de branquignoles, t'avances ça". Bref, la guerre est déclarée ! De quoi faire jubiler Twitter qui, visiblement, en veut toujours à Ahmad.