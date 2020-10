Dorian (Koh Lanta, les 4 terres) : ses retrouvailles avec sa petite amie compliquées

Participer à Koh Lanta, ça change forcément une vie. Plus on reste longtemps sur l'île déserte, plus le retour à la vie normal sera difficile. Déjà physiquement à cause de la faim. Bien souvent, les candidats ont perdu de nombreux kilos et n'ont plus l'habitude de se nourrir normalement. Il faut donc réapprendre à se nourrir normalement, sans être dans l'excès à cause du manque que l'on a vécu. Ensuite, psychologiquement. Passer 1 semaine ou 1 mois sur une île déserte, à dormir par terre, sous la pluie, à vivre en colocation avec les autres aventuriers, crée forcément des habitudes.

Le retour de Dorian de Koh Lanta a été difficile pour son couple avec Marion

Retourner à sa vie normale est bien souvent difficile et un temps d'adaptation est nécessaire. C'est ce qu'a vécu notamment Dorian, candidat de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta, Les 4 Terres, qui "trouvait que tout allait trop vite et faisait du bruit" à son retour. Dans une interview accordée au quotidien Liberté - Le bonhomme libre, sa petite amie Marion, avec qui il est en couple depuis 3 ans, a confié que leur couple a été impacté par le tournage, qui a duré 50 jours pour lui.

"J'avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager"

Après 50 jours sans nouvelles, le retour de Dorian ne s'est en effet pas exactement passé comme elle l'avait espéré : "Il était physiquement là mais pas vraiment et il n'arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d'eux. J'avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager.". Pour se retrouver, ils se sont offert un voyage de rêve au Mexique, en mars dernier. "On aurait été heureux d'être confinés là-bas", confient-ils. Aujourd'hui, tout va pour le mieux pour le couple et Dorian envisage de demander la main de sa chérie, même s'il précise vouloir y aller "étape par étape".