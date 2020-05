Koh Lanta 2020 : Régis, Claude, Inès... les pertes de poids impressionnantes des candidats en photos

C'est une chose inévitable pour les candidats de Koh Lanta : chaque année, l'aventure leur fait perdre du poids... parfois beaucoup de poids ! C'est difficile d'en être autrement lorsqu'on se retrouve sur une île déserte avec pour simple nourriture très peu de riz, du manioc, des noix de coco et du poisson (lorsqu'on réussit à en pêcher) et qu'on participe régulièrement à des épreuves sportives... Entre les privations de nourriture et les efforts intenses, la métamorphose de certains est surprenante.

Combien de kilos ont perdu Claude, Inès, Régis et les autres ?

On se souvient de Sandro qui avait perdu 16 kilos ou de Vincent, délesté de 15 kilos suite à leur participation à Koh Lanta Cambodge en 2017. "Ca c'est un régime efficace", déclarait Cindy, candidate de Koh Lanta 2019 (Koh Lanta, la guerre des chefs) en découvrant ses -13 kilos. Cyril et Steeve avaient quant à eux perdu 15 kilos. Qu'en est-il cette année ? Alors qu'on s'approche doucement de la finale de Koh Lanta, l'île des héros, le 5 juin prochain, combien de poids ont perdu Claude, Régis, Inès, Moussa, Alexandra, Charlotte, Sam ou encore Ahmad ?

Les pertes de poids impressionnantes des candidats de Koh Lanta 2020

Cette saison, un candidat est allé jusqu'à 17 kilos en moins, comme le révèle TV Mag ! Des pertes de poids impressionnantes mais qui peuvent être dangereuses pour la santé. D'autant que certains reprennent plus de poids qu'avant dès leur retour chez eux, et ce malgré le fait que, après le jeu, chaque candidat est suivi et accompagné par l'équipe médicale de la production pour l'aider à retrouver une alimentation normale. C'est par exemple le cas de Charlotte, qui a confié à nos confrères de Purepeople avoir pris 10 kilos en seulement 3-4 jours !

Charlotte (-7 kilos)