QUIZ Koh Lanta 2021 : as-tu bien suivi cette saison ?

Cette saison de Koh Lanta ne ressemblait en rien à une autre. L'arrivée des armes secrètes dans l'aventure a changé toutes les règles du jeu et a offert des rebondissements grandioses, comme le duel entre Magali et Marie, le collier d'immunité offert à Maxine par Lucie ou encore l'ajout d'un vote supplémentaire. Après plus d'un mois de survie, seuls trois candidats ont réussi à passer entre les mailles du filet et à remporter l'épreuve d'orientation : Lucie, Maxine et Jonathan iront à l'épreuve des poteaux. Le gagnant de Koh Lanta 2021 se trouve donc parmi eux. En attendant de découvrir son identité, joue au quiz de PRBK pour savoir si tu as bien suivi cette saison sur TF1 !