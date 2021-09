Karima (Koh Lanta, La Légende) dénonce le montage : "Où sont ces images ?", la prod réplique

Les équipes sont complètement redistribuées dans Koh Lanta, La Légende. Maxime n'a malheureusement pas pu profiter longtemps de sa team jaune puisqu'il a été éliminé au conseil après la défaite des Lanta Naï à l'épreuve d'immunité. Une élimination qu'il n'a pas vue venir puisque les garçons lui ont fait croire qu'ils allaient voter contre Christelle, mais la bonne nouvelle pour lui est qu'il a le droit à une seconde chance. L'ex-candidat de Koh Lanta : La Guerre des Chefs a donc rejoint Karima et Ugo sur l'île des bannis.

La mise au point de Karima

Avant l'arrivée de Maxime, les deux candidats ont remporté leur épreuve face à Patrick et Cindy Poumeyrol, enceinte de son deuxième enfant, gagnant ainsi le droit de rester encore un peu sur l'île des bannis. Si Karima est heureuse de rester dans Koh Lanta, La Légende, elle est en colère contre la production à cause du montage de l'émission : "Il y a pas mal d'images que je ne vois pas. Je lance une petite question ou un petit appel à la production. J'aimerais savoir où sont les images où je rigole ? La Karima qui rigole avec Ugo, avec Jade, avec les filles, tout ça", balance-t-elle en story sur Instagram.

L'ex-candidate de Koh Lanta : Thaïlande confie ensuite être touchée par l'étiquette "hautaine" et "agressive" qu'on lui colle : "Je suis quand même un être humain. Je sais ce que j'ai fait. J'ai quand même passé de super moments avec certaines personnes, donc, j'aimerais voir ces images en fait. J'aimerais que vous partagiez les moments que j'ai vécus car je ne vois que le côté négatif. Je suis assez surprise et assez émue (...) Je ne comprends pas. Et si je n'arrive pas à me reconnaître, c'est qu'il y a un problème..."

La production réagit

Suite au coup de gueule de Karima, la production s'est expliquée auprès de Télé Loisirs : "Il n'y a ni chouchou ni bête noire, pas plus cette année que dans les saisons précédentes. Le caractère de Karima qui transparait à l'écran est le sien dans l'aventure et ce n'est pas le montage qui le montre. Il suffit de regarder le premier épisode et les réactions d'une partie des filles. Leurs mots et leur façon de percevoir Karima, elles l'ont vécu, il n'y a pas eu de montage là-dedans. Nous on ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières, sur son côté dur, qui met des coups de pression", confie Julien Magne, le producteur.

Il ajoute : "Ce n'est pas un artifice de montage que de voir que Karima était plutôt fermée. Et on peut le comprendre car Cindy faisait partie de celles qui avaient voté contre elle. Mais derrière on voit l'affrontement directement car c'est l'enjeu majeur de cette île. Et c'est ce qu'on va montrer à chaque fois, jusqu'à la réunification. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de kabbale anti-Karima (...) Karima n'était pas tendue H24, mais c'est ce qui a expliqué son élimination son arrivée dans l'arène et nous, on raconte les histoires principales qui font que les téléspectateurs vont pouvoir comprendre l'évolution de l'aventure. Il n'y a pas une sélection qui a été faite pour axer uniquement sur un côté négatif de Karima ou je ne sais quoi."