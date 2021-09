Cindy (Koh Lanta, La Légende) enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé d'une façon étonnante

On connaît tous les "gender reveal party" où les futurs parents coupent un gâteau ou percent un ballon pour découvrir le sexe de leur futur enfant. Un concept souvent utilisé par les stars de télé-réalité (et pas que). Mais Cindy Poumeyrol que l'on retrouve dans Koh Lanta, La Légende a fait dans l'innovation pour annoncer à sa communauté si elle attend une fille ou un garçon.

Fille ou garçon pour Cindy ?

"J'ai toujours trouvé que les gender reveal ça devenait too much ! Instagram et la quête du toujours plus... Thomas voulait qu'on découvre le sexe du baby 2 avec nos amis alors on a demandé à notre gynécologue de noter le sexe du bébé dans une enveloppe. L'heure de la révélation est arrivée ! Pas d'hélicoptère ni d'avion, ni même de fête extravagante, on a fait ça à notre façon, et franchement on a adoré ce moment et puis ça nous a rien coûté" a écrit Cindy en légende d'une vidéo postée sur Instagram.

Plutôt que d'organiser une fête de dingue, les deux amoureux ont réuni leurs proches et c'est d'une façon surprenante qu'ils ont appris le sexe de leur futur bébé : en recevant un seau d'eau sur la tête ! Découvrez la vidéo en cliquant sur le lien.

Verdict : le seau a été vidé sur la tête de Cindy qui est donc enceinte d'une petite fille ! Deux ans après la naissance de la petite Alba, c'est donc une nouvelle petite princesse qui va débarquer dans la famille prochainement. Quant à Cindy, on la retrouve dans Koh Lanta, La Légende qui pourrait bien avoir été spoilé.