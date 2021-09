Koh Lanta, La Légende : un spoiler sur l'émission dévoilé par erreur sur Instagram ?

Pour les 20 ans de Koh Lanta, l'émission a réuni les plus grands aventuriers pour une édition All Stars intitulée Koh Lanta, La Légende. En seulement deux émissions, il s'est déjà passé pas mal de choses comme par exemple avec l'abandon de Freddy, remplacé par Loïc. Les candidats ne le savent pas mais les éliminés, eux, ont rejoint l'île des bannis. Ugo, Karima, Patrick et Cindy s'y trouvent et deux "bannis" pourront rejoindre le camp pour la réunification. Et justement, c'est un aventurier banni qui fait parler ce week-end, la faute à un post Instagram.

Cindy rescapée de l'île des bannis ? Une photo Instagram sème le doute

Et si on savait déjà que Cindy allait être rescapée de l'île des bannis ? C'est en tout cas ce que pensent certains internautes et fans de Koh Lanta, La Légende. Pourquoi ? Sur le compte Instagram officiel de l'émission, une photo a été postée contenant les noms des candidats et demandant aux fans de choisir leur équipe idéale. Ce mardi 14 septembre, dans l'épisode 3, fini les équipes hommes contre femmes, des équipes mixtes vont être formées. Et surprise, le nom de Cindy apparaissait dans une première photo, depuis supprimée, et remplacée par la photo suivante où le nom de Cindy a disparu.