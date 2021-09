Cindy (Koh Lanta, La Légende) et Patrick éliminés : ils choisissent d'aller sur l'île des bannis

Cindy et Patrick éliminés de Koh Lanta, La Légende

La saison anniversaire des 20 ans de Koh Lanta, Koh Lanta All Stars 2021 alias Koh Lanta, La Légende, continue ! Ce mardi 31 août 2021, c'est l'épisode 2 de l'émission présentée par Denis Brogniart qui était diffusé sur TF1.

Et dans celui-ci, Loïc qui a failli ne pas être dans cette saison à cause d'un problème au coeur, a remporté l'épreuve d'immunité chez les hommes. Patrick en revanche était dernier avec Laurent. Et chez les femmes (où il y aura la guerre), c'est Clémence qui a gagné l'épreuve d'immunité. Et Cindy est arrivée dernière.

Lors du conseil, Loïc a immunisé Alexandra et Clémence a immunisé Maxime. Du coup, ce sont Cindy et Patrick qui ont été éliminés de Koh Lanta, La Légende.

Les aventuriers ont choisi de rejoindre Karima et Ugo sur l'île des bannis

Cindy qui est aussi dans Mamans et célèbres sur TFX, en plus de Koh Lanta, La Légende sur TF1, a eu le choix, comme Patrick, de rester ou de partir. Eh oui, les aventuriers éliminés peuvent soit quitter définitivement l'aventure, soit la continuer mais sur l'île des bannis. Cindy et Patrick ont tous les deux décidés d'aller sur l'île des bannis. Ils ont ainsi rejoint Karima et Ugo. Pour rappel, sur l'île des bannis, tous les aventuriers éliminés de Koh Lanta, La Légende sont adversaires. Les deux gagnants pourront rejoindre le camp lors de la réunification.