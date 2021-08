Loïc (Koh Lanta, La Légende) a failli être absent à cause d'un problème au coeur, il se confie

"Beaucoup d'allers-retours à l'hôpital... J'ai même réussi à me faire flasher une fois car j'étais en retard pour le rendez-vous" a même avoué l'aventurier qui a finalement pu revenir dans l'émission et remplacer Freddy dans Koh Lanta, La Légende. "Je ne rentrerais pas dans les détails, mais ça me tenait à coeur de vous en parler et vous expliquer ces moments difficiles.. cela explique aussi que j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux en début d'année car j'avais la tête complètement ailleurs" a-t-il précisé.

"Je n'avais pas le droit de faire de sport c'est pour ça que j'arrive sur ce Koh Lanta avec quelques kilos en trop"

Loïc a aussi indiqué avoir pris du poids à cause de ce problème de santé. "Pendant tous ces examens, je n'avais pas le droit de faire de sport c'est pour ça que j'arrive sur ce Koh Lanta avec quelques kilos en trop mais également le stress de pas avoir pu m'entraîner physiquement en sachant que je me retrouverai fasse à des machines de guerre" a-t-il déclaré. "J'arrive avec une grosse prise de poids (presque les 100kgs a quelques kilos prêt) mais je vous explique tout ça très vite" avait-il déjà teasé dans un post Instagram précédent.

Le candidat a aussi tenu à remercier sa famille, ses amis et l'hôpital : "Merci merci merci à mes proches pour le soutien dans ce mois pas évident pour eux. Un grand merci au CHU de Grenoble et particulièrement à toute l'équipe de cardiologie !! Après tous ces tests, je n'ai heureusement aucun problème au niveau du coeur et après validation du médecin de Koh Lanta. Que l'aventure commence..".

Sa petite amie Lucie Caussanel, qui avait fait un malaise lors de l'élection Miss France 2020, lui a affiché son soutien. "Tu as tellement été courageux et déterminé" a-t-elle tendrement écrit dans les commentaires.